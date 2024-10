Lista dos vereadores eleitos em Paulo Lopes-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paulo Lopes neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os cidadãos estão atentos para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração dos dados e divulgação oficial do resultado das eleições 2024. Em Paulo Lopes, assim como em todo o país, a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Paulo Lopes para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Fabricio Sapinho PP 7,11% 449 2 Gui Caetano PSD 5,54% 350 3 Aguinaldo PP 5,22% 330 4 Bianca MDB 5,18% 327 5 Sérgio Estimado PSD 4,72% 298 6 Professora Vanessa PP 4,51% 285 7 Celinho PP 3,86% 244 8 Priscila Rogério UNIÃO 3,40% 215 9 Dauri do Zé Jaques PL 3,04% 192

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.