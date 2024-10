Lista dos vereadores eleitos em Paulista-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paulista, em Pernambuco, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Paulista. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Paulista tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, que faz parte da região metropolitana do Recife, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, com propostas variadas para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos paulistenses. A participação expressiva dos eleitores demonstra o engajamento da população no processo democrático e a importância dada à escolha de seus representantes no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Paulista são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PAULISTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Raul PC do B 4,07% 6.988 2 Marcelly da Aquarela REPUBLICANOS 3,02% 5.186 3 João Pereira PSB 2,69% 4.619 4 Fabiano Paz PSB 2,53% 4.341 5 Dr Vinicius Campos MDB 2,21% 3.807 6 Eudes Farias MDB 2,19% 3.770 7 George Freitas PT 2,13% 3.665 8 Fernanda de Edinho PL 2,02% 3.474 9 Nilson da Irmã Iolanda PSB 1,96% 3.373 10 Robertinho PSB 1,93% 3.316 11 Alemão PC do B 1,90% 3.266 12 Kennyo Miguel PSDB 1,63% 2.800 13 Susy Racinha REPUBLICANOS 1,58% 2.718 14 Jonas da Prestação REPUBLICANOS 1,43% 2.462 15 Junior de Irmã Linda UNIÃO 0,92% 1.574

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque os votos são inicialmente contabilizados para os partidos, e as cadeiras são distribuídas proporcionalmente entre as legendas. Só então os candidatos mais votados dentro de cada partido são eleitos, o que explica possíveis discrepâncias entre a votação individual e o resultado final.