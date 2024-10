Lista dos vereadores eleitos em Passos-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Passos neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os vereadores eleitos em Passos. A composição da nova Câmara Municipal promete trazer mudanças significativas para o cenário político local, com faces conhecidas e possíveis novidades entre os eleitos.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Passos para a próxima legislatura:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PASSOS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Aline do Social PL 5,56% 3.014 2 Professor Andre Albino PSD 4,68% 2.540 3 Alex Bueno PSD 4,49% 2.433 4 João Serapião UNIÃO 3,82% 2.069 5 Professor Wender PL 3,48% 1.886 6 Milton Silva PSD 3,27% 1.772 7 Gilmara da Patas Amigas UNIÃO 3,26% 1.766 8 Prof. Michael Silveira PP 2,76% 1.496 9 Plinio Andrade PSD 2,55% 1.384 10 Belinha do Jorge PL 2,12% 1.147 11 Iran Parreira PP 1,84% 996

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.