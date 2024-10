Lista dos vereadores eleitos em Paripiranga-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Paripiranga, na Bahia, à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Paripiranga.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. O resultado das eleições 2024 em Paripiranga promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos novos representantes do povo.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Paripiranga são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARIPIRANGA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marilene de Paulo de Nezinho MDB 9,88% 1.873 2 Beto de Zé Pinto MDB 6,25% 1.184 3 Dr Raphael PSD 5,38% 1.019 4 Fernanda de Léo da Roça MDB 5,29% 1.002 5 Wilson MDB 5,23% 992 6 Didi Peba PSD 4,51% 854 7 Alexandre MDB 4,47% 847 8 Zé Aloisio PSD 4,45% 843 9 Peterson Pinto PSD 4,38% 830 10 Neide Carvalho MDB 4,22% 799 11 Gilson Borges PT 3,60% 683

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.