Lista dos vereadores eleitos em Parauapebas-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Parauapebas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Parauapebas, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade de Parauapebas, conhecida por sua importância econômica no estado do Pará, elegeu 17 vereadores para compor o Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARAUAPEBAS

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Michel Carteiro PV 3,48% 5.508 2 Léo Márcio SOLIDARIEDADE 3,10% 4.903 3 Laecio da Act PDT 2,93% 4.632 4 Maquivalda PDT 2,49% 3.944 5 Anderson Moratorio PRD 2,35% 3.725 6 Graciele Brito UNIÃO 2,34% 3.706 7 Leandro Chiquito SOLIDARIEDADE 2,17% 3.437 8 Erica Ribeiro PSDB 1,79% 2.836 9 Francisco Eloecio PSDB 1,78% 2.823 10 Sargento Nogueira AVANTE 1,76% 2.782 11 Zé do Bode UNIÃO 1,71% 2.706 12 Tito do Mst PT 1,65% 2.619 13 Elias da Construforte PV 1,65% 2.608 14 Alex Ohana PDT 1,43% 2.257 15 Zé da Lata AVANTE 1,42% 2.249 16 Sadisvan PRD 1,27% 2.004 17 Fred Sanção PL 1,16% 1.833

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o desempenho do partido ou coligação também é levado em consideração. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.