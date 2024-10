Lista dos vereadores eleitos em Paranhos-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paranhos neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados que definirão o futuro político local.

O pleito deste ano tem sido marcado por intensas campanhas e debates acalorados entre os candidatos, refletindo o engajamento da população nas questões municipais. À medida que os números começam a ser divulgados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Paranhos promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. A composição da nova legislatura municipal será fundamental para o desenvolvimento da cidade e para a implementação de políticas públicas que atendam às necessidades dos cidadãos. Os eleitores estão atentos, esperando ver se seus candidatos preferidos conseguiram as vagas almejadas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Paranhos, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARANHOS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Helio Acosta PSDB 8,41% 603 2 Alex Enfermeiro PP 7,35% 527 3 Prof Beth PSDB 6,56% 470 4 Milton Mecanico PSDB 5,66% 406 5 Chacal PP 4,67% 335 6 Capitão Ubaldo PSDB 4,64% 333 7 Cleber Valiente MDB 3,79% 272 8 Michel Fernandes MDB 3,70% 265 9 Robson Drews PRD 3,35% 240

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.