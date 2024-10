Lista dos vereadores eleitos em Paragominas-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Paragominas, no Pará, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Paragominas, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 já começa a ser conhecido. A disputa acirrada por uma cadeira na Câmara Municipal mobilizou candidatos e eleitores, que agora acompanham atentamente a apuração dos votos para saber quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

A seguir, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Paragominas, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARAGOMINAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Moisés Leitão PSB 2,88% 1.657 2 Jairo da Saúde UNIÃO 2,72% 1.569 3 Feliciano Neto PL 2,56% 1.474 4 Evandro Dalmaso REPUBLICANOS 2,49% 1.435 5 Thiago Batista PL 2,29% 1.320 6 Dra Mozimeire REPUBLICANOS 2,29% 1.318 7 Galo UNIÃO 2,22% 1.280 8 Waldyr Silva PDT 1,87% 1.078 9 Davi PL 1,68% 968 10 Thellys Valcácio PDT 1,57% 902 11 Prof Lidio Picanço PDT 1,48% 852 12 Dr Italo PODE 1,47% 845 13 Sandro Marques REPUBLICANOS 1,45% 834 14 Caçula PMB 1,25% 722 15 Dilmar REPUBLICANOS 1,19% 688 16 Elizelma Ribeiro DC 1,12% 648 17 Nilson Aguiar PSD 0,97% 558

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.