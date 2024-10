Lista dos vereadores eleitos em Oriximiná-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Oriximiná, no Pará, neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Oriximiná tem sido acompanhado de perto pelos cidadãos, que demonstram grande interesse em conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Oriximiná são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ORIXIMINÁ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mônica Franco REPUBLICANOS 4,36% 1.776 2 Darlison Silva PDT 3,69% 1.501 3 Marcelo Andrade PSDB 3,10% 1.262 4 Ludugero Junior UNIÃO 3,09% 1.257 5 Renan Guimarães REPUBLICANOS 2,49% 1.012 6 Keké MDB 2,45% 998 7 Manoel Buchecha PDT 2,31% 941 8 Junhão PSD 2,31% 939 9 Marta Godinho REPUBLICANOS 2,01% 818 10 Junior Leite PDT 1,99% 812 11 Toninho Picanço SOLIDARIEDADE 1,94% 791 12 Arnaldo Gemaque PRD 1,78% 724 13 Professor Carlinhos PSD 1,70% 694 14 Prof Miguel Canto SOLIDARIEDADE 1,62% 658 15 Rosivaldo Junior UNIÃO 1,53% 623

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos.