Lista dos vereadores eleitos em Novo Repartimento-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Novo Repartimento neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Novo Repartimento. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Novo Repartimento tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta metodologia leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Novo Repartimento são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVO REPARTIMENTO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Cosme Mangeski PSD 5,90% 2.178 2 Ailson Carneiro PSD 4,25% 1.568 3 Jhonny da Belo Monte PSB 4,14% 1.528 4 Netinha Siqueira MDB 3,53% 1.305 5 Bauê PSB 3,39% 1.252 6 Luan Oliveira PSB 3,34% 1.232 7 Hugo Machado PSD 3,33% 1.230 8 Silvano do Gelado PSD 3,22% 1.189 9 Sibito do Assis UNIÃO 2,58% 953 10 Irmão Célio REPUBLICANOS 2,29% 847 11 Aguilar Bozi PL 2,22% 819 12 Vanildo da Padaria MDB 1,97% 728 13 Misrael do Gelado MDB 1,63% 603 14 Deuzimar Hilston REPUBLICANOS 1,36% 504 15 Isaias Sousa PP 1,33% 493

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com votações expressivas podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos conseguem uma cadeira na Câmara Municipal.