Lista dos vereadores eleitos em Novo Oriente-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Novo Oriente neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha para apresentar o resultado das eleições 2024 o mais breve possível.

Os olhos da população estão voltados para o pleito municipal, que definirá os representantes legislativos para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, propostas e campanhas que agitaram as ruas e as redes sociais locais.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Novo Oriente são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVO ORIENTE

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Euladio Gomes PSB 9,31% 1.670 2 Claudino Sales PSB 8,23% 1.476 3 Toinha do Ze Sinin PSB 8,16% 1.465 4 Vilani Jacó PSB 8,00% 1.435 5 Dr Helio Coutinho PSB 7,83% 1.405 6 Jozivanio Carlos PDT 7,26% 1.302 7 Neto Vidal PDT 6,12% 1.099 8 Antonio Carlos PSB 5,89% 1.056 9 Ronildo Costa PSB 5,88% 1.055 10 Betinha Martins PSB 5,21% 934 11 Briola Machado PSB 4,60% 825

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.