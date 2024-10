Lista dos vereadores eleitos em Nova Trento-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Trento neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal de Nova Trento chegou ao fim, e os candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado serão conhecidos nas próximas horas. A população está atenta para saber quem serão os nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Nova Trento para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1º Gustavo Orsi MDB 8,15% 757 2º Luiz Fernando MDB 7,90% 734 3º Thiago da Saúde PSD 6,03% 560 4º Silvio Correia PL 4,69% 436 5º Professor Luiz Carlos PSDB 3,80% 353 6º Jair Ceccato MDB 3,77% 350 7º Ronaldo Gorges PSDB 3,72% 346 8º Oscar da Imobiliária PL 3,25% 302 9º Neide Cipriani Motta MDB 3,22% 299

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha obtido um desempenho melhor no cômputo geral.