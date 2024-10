Lista dos vereadores eleitos em Nova Serrana-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Serrana neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Serrana. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nova Serrana tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político dos cidadãos e a importância dada à representação na Câmara Municipal. À medida que os votos são contados, cresce a curiosidade sobre quem serão os escolhidos para ocupar as cadeiras no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Nova Serrana são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dué PL 3,26% 1.544 2 Tainá Sos Animais PRD 2,72% 1.289 3 Breno Fonseca PL 2,56% 1.212 4 Adilson Pacheco PL 2,52% 1.191 5 Maycon Vinicius AGIR 2,01% 951 6 Guilherme Bueno AVANTE 1,97% 933 7 Admilson Cheiroso AVANTE 1,93% 914 8 Kaio Rodrigues AGIR 1,93% 914 9 Naide Santos AVANTE 1,69% 800 10 Laercio Ze Manoel AVANTE 1,53% 725 11 Miltinho UNIÃO 1,46% 691 12 Heliene Santana PL 1,43% 676 13 Ricardo Tobias MDB 1,38% 653 14 Natan Oliveira Vozes PDT 1,37% 647 15 Dyhego Camilo MDB 1,36% 644 16 Cleiton Surf Star CIDADANIA 1,10% 522 17 Cabo John PODE 1,10% 520

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.