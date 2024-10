Lista dos vereadores eleitos em Nossa Senhora do Socorro-SE nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, que em breve revelarão quem serão os vereadores eleitos em Nossa Senhora do Socorro.

A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando as cadeiras na Câmara Municipal. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local. Agora, resta saber quais serão os escolhidos para representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Eliel Felipe PDT 2,87% 2.832 2 Lalo CIDADANIA 2,75% 2.721 3 Adriano da Piabeta PDT 2,72% 2.691 4 Leozinho Filho UNIÃO 2,24% 2.219 5 Betinho PSD 2,11% 2.090 6 Pastor Joanan PDT 1,94% 1.918 7 Teta do Camarão CIDADANIA 1,89% 1.866 8 Charlys de Gel AGIR 1,79% 1.770 9 Heitor Lukas MDB 1,75% 1.732 10 Geova de Jesus UNIÃO 1,73% 1.711 11 Conceição da Millenium AGIR 1,71% 1.690 12 Clessinho AGIR 1,68% 1.657 13 Alan Mota CIDADANIA 1,65% 1.626 14 Aldon Oliveira PDT 1,57% 1.549 15 Jó do Sobrado REPUBLICANOS 1,51% 1.489 16 Chicão MDB 1,47% 1.457 17 Luiz Paulo Panzuá PRTB 1,32% 1.301 18 Tiago Azevedo REPUBLICANOS 1,19% 1.180 19 Jessica de Wellington MOBILIZA 1,03% 1.015 20 Delmando Filho SOLIDARIEDADE 1,00% 991 21 Pablo PSD 0,95% 941

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos totais do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.