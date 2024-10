Lista dos vereadores eleitos em Nerópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Nerópolis – GO, à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Nerópolis.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A cidade, com sua população engajada, demonstra grande interesse em conhecer os nomes que irão representá-la na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NERÓPOLIS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Regina da Saúde MDB 4,49% 869 2 Geici da Saúde PL 3,26% 631 3 Nenzão UNIÃO 3,20% 620 4 Eufrasio Luiz PP 3,13% 605 5 Wilian da Feira REPUBLICANOS 2,96% 573 6 Lapidado MDB 2,93% 567 7 Wesley Colorado REPUBLICANOS 2,85% 552 8 Major Almir SOLIDARIEDADE 2,60% 503 9 Andre da Grafica SOLIDARIEDADE 2,11% 408 10 Hugo Gomes PSDB 2,08% 402 11 Toinzim Construtor PODE 2,02% 391 12 Junior da Silvina PP 1,90% 367 13 Junior do Bida PSD 1,63% 315

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.