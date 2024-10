Lista dos vereadores eleitos em Nazária-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nazária, no Piauí, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nazária. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nazária tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, que tem demonstrado um engajamento cívico notável, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas. Agora, os olhos se voltam para o TSE, responsável por compilar e divulgar os dados oficiais que determinarão quem serão os novos representantes do povo nazariense.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NAZÁRIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hilton Leite AVANTE 6,17% 605 2 Irmão Chichico de Nazaria MDB 5,50% 539 3 Marinalva do Sindicato PT 3,71% 364 4 Diego do Camarão Azul PSD 3,52% 345 5 Alberto Sena PSD 3,37% 330 6 Valdinar do Esporte PT 3,32% 326 7 Elias do Peixe MDB 3,29% 323 8 Aldari Aquino PDT 3,27% 321 9 João Alberto MDB 2,71% 266

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.