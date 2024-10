Lista dos vereadores eleitos em Mulungu-PB nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Mulungu, na Paraíba, com o encerramento da votação para as eleições municipais de 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mulungu. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

A disputa pelas cadeiras na Câmara Municipal foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo para representar os interesses da população mulunguense. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da cidade. Agora, resta aguardar a oficialização dos resultados para conhecer quem serão os novos vereadores que tomarão posse no próximo ano.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Mulungu são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professora Dinha PSB 11,08% 840 2 Berg de Zezé PSB 10,91% 827 3 George Pereira MDB 8,98% 681 4 Dr Odair PSB 7,60% 576 5 Kadu Martins MDB 6,50% 493 6 Profa Sonara Nora de Zé do Pão MDB 6,09% 462 7 Bel de Dudu MDB 5,51% 418 8 Mônica Irmã de Ninha PSB 5,41% 410 9 Leo Moura PP 5,38% 408

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.