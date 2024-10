Lista dos vereadores eleitos em Mossoró-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mossoró neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população acompanha atentamente para conhecer quem serão os vereadores eleitos em Mossoró. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró, de acordo com os dados oficiais do TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Petras PSD 3,18% 4.638 2 Thiago Marques SOLIDARIEDADE 2,93% 4.272 3 Joao Marcelo PSD 2,83% 4.125 4 Lucas das Malhas UNIÃO 2,40% 3.504 5 Vava REDE 2,37% 3.461 6 Marleide Cunha PT 2,34% 3.408 7 Alex do Frango PSD 2,31% 3.363 8 Jailson Nogueira PL 2,30% 3.350 9 Wiginis do Gás UNIÃO 2,21% 3.214 10 Vladimir de Cabelo de Negro PSD 2,13% 3.109 11 Genilson Alves UNIÃO 2,08% 3.038 12 Raério Cabeção UNIÃO 2,03% 2.964 13 Tony Cabelos UNIÃO 1,88% 2.739 14 Mazinho do Saci PL 1,82% 2.654 15 Plúvia PT 1,78% 2.599 16 Ozaniel Mesquita UNIÃO 1,54% 2.241 17 Ricardo de Dodoca UNIÃO 1,53% 2.226 18 Kayo Freire PSD 1,33% 1.938 19 Cabo Deyvison MDB 1,21% 1.766 20 John Kenneth SOLIDARIEDADE 1,19% 1.730 21 Dr. Cubano PSDB 1,04% 1.515

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.