Lista dos vereadores eleitos em Morro do Chapéu-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Morro do Chapéu, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Morro do Chapéu. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Morro do Chapéu tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, conhecida por sua rica história e belezas naturais, vive um momento crucial para definir seus representantes no legislativo municipal. Os candidatos a vereador travaram uma disputa acirrada, apresentando propostas e buscando o apoio dos eleitores nos últimos meses.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Morro do Chapéu são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MORRO DO CHAPÉU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eloy Falcão PSDB 7,74% 1.637 2 Amauri Silva PSDB 4,68% 989 3 Oldair do Povão UNIÃO 4,38% 926 4 Tarcizio do Tamboril PDT 4,32% 913 5 Luciano de Duas Barras UNIÃO 4,30% 910 6 Denilson PDT 4,27% 903 7 Isabela Rocha PDT 4,15% 877 8 Keu dos Brejões PSDB 3,70% 782 9 Daniel da Padaria UNIÃO 3,58% 758 10 Ivanete da Verdura PSDB 3,58% 758 11 Fabinho do Sindicato PDT 3,31% 699 12 Professora Sheila PT 3,10% 655 13 Fabio do Hospital PSDB 2,74% 579

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.