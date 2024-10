Lista dos vereadores eleitos em Morrinhos-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Morrinhos, no interior de Goiás, com o encerramento da votação para as eleições municipais de 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Morrinhos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

Os eleitores compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A participação expressiva demonstra o engajamento da população com o futuro político da cidade. Enquanto os votos são contabilizados, candidatos e suas equipes mantêm-se atentos, na esperança de conquistar uma das cobiçadas cadeiras no legislativo municipal.

À medida que os números começam a surgir, já é possível vislumbrar os nomes que irão compor o próximo quadro de vereadores da cidade. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leandro Ventura PL 5,70% 1.575 2 Camila Romano PRD 3,83% 1.059 3 Heliton Nenê da Olé MDB 3,76% 1.038 4 Cristiano Cardoso NOVO 3,32% 917 5 Wellington Dias PP 2,85% 786 6 Diego Alves MDB 2,65% 731 7 Ricardo Pantaleão UNIÃO 2,58% 714 8 Sargento Romero MDB 2,51% 694 9 Haslley Costa UNIÃO 2,50% 690 10 Dablio MDB 2,27% 628 11 Alex Timbete PP 2,21% 611 12 Fausto de Oliveira PSDB 2,15% 595 13 Atualber PSDB 2,15% 594 14 Brunão NOVO 2,14% 590 15 Dra Naryma Rabello PL 1,27% 351

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equitativa entre os partidos.