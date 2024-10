Lista dos vereadores eleitos em Moreno-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Moreno neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A população está atenta aos números que começam a surgir, ansiosa para saber quem serão os escolhidos para defender os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O pleito deste ano foi marcado por uma intensa disputa entre os candidatos, que buscaram o apoio dos eleitores com propostas variadas para o desenvolvimento da cidade. A participação popular foi fundamental para definir o futuro político de Moreno, e agora todos aguardam para ver como essa vontade se traduzirá na composição do legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Moreno, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MORENO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rubem do Bar PL 3,88% 1.476 2 Evandro da Saúde PSD 3,54% 1.348 3 Berg do Mercadinho REPUBLICANOS 3,13% 1.192 4 Edivan Carneiro MDB 2,98% 1.136 5 Joel do Conselho PP 2,86% 1.090 6 Mozart Bruno PSD 2,73% 1.038 7 Toni do João Paulo PL 2,71% 1.032 8 Adriano do Detergente PP 2,63% 1.003 9 Enfermeira Margareti PP 2,41% 917 10 Cidi PP 2,25% 857 11 Calango REPUBLICANOS 2,21% 840 12 Tuca do Ônibus REPUBLICANOS 2,03% 774 13 Marilia Rufino PT 1,85% 705

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, permitindo que partidos e coligações distribuam as cadeiras conquistadas entre seus candidatos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.