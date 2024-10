Lista dos vereadores eleitos em Montes Claros-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Montes Claros neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Montes Claros. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, conhecida como a "Princesa do Norte", elegeu 23 vereadores para representar os interesses da população nos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos lutando para conquistar uma cadeira no legislativo municipal. A população compareceu em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político característico dos montes-clarenses.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Montes Claros, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rodrigo Cadeirante UNIÃO 3,06% 6.320 2 Graça da Casa do Motor UNIÃO 1,97% 4.065 3 Ceci Protetora PRD 1,87% 3.872 4 Igor Dias PRD 1,82% 3.767 5 Junior Martins PP 1,81% 3.743 6 Maria Helena Lopes MDB 1,75% 3.619 7 Edson Cabeleireiro PV 1,65% 3.409 8 Wilton Dias AVANTE 1,48% 3.055 9 Eldair Samambaia PSD 1,40% 2.894 10 Odair Ferreira UNIÃO 1,40% 2.894 11 Daniel Dias PC do B 1,35% 2.798 12 Marcos Nem PODE 1,35% 2.792 13 Eduardo Preto PODE 1,34% 2.782 14 Crisóstomo da Minas Brasil UNIÃO 1,34% 2.776 15 Raimundo Pereira PDT 1,32% 2.735 16 Claudim CIDADANIA 1,31% 2.712 17 Ailton Vilage MDB 1,31% 2.703 18 Professora Iara Pimentel PT 1,30% 2.696 19 Soter Magno PSD 1,22% 2.514 20 Rena de Nova Esperança UNIÃO 1,18% 2.444 21 Pc Landim AVANTE 1,15% 2.389 22 Marlus do Independência PSD 1,12% 2.325 23 Carol Figueiredo PL 0,97% 2.004

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras entre as diferentes forças políticas da cidade.