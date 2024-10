Lista dos vereadores eleitos em Montes Claros de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Montes Claros de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta aos primeiros sinais do resultado das eleições 2024.

De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Montes Claros de Goiás foram definidos. A disputa acirrada refletiu o engajamento político da comunidade e a importância que os cidadãos atribuem à representação local.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Milca Mota PP 8,53% 507 2 Jefferson da Saúde PRD 7,43% 442 3 Helton do Sindicato Peninha MDB 7,42% 441 4 Weder Balico PP 7,27% 432 5 Veio da Radio MDB 5,87% 349 6 Jucelio Maciel PP 5,48% 326 7 Saulo Oliveira PL 4,41% 262 8 Cícero da Bebedouro PRD 3,55% 211 9 Ricardo Ramos PSDB 2,59% 154

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral demonstra a importância de cada voto e como ele influencia na composição final da Câmara Municipal.