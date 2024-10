Lista dos vereadores eleitos em Monte Santo do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Monte Santo do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, a população acompanha de perto para descobrir quem serão os vereadores eleitos em Monte Santo do Tocantins.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MONTE SANTO DO TOCANTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wilker Goiano UNIÃO 7,54% 170 2 Luciana Dias UNIÃO 7,41% 167 3 Pastor Ronilson DC 6,48% 146 4 Celso Silvério PL 6,26% 141 5 Donizete Pereira DC 5,63% 127 6 Rogério Rezende UNIÃO 5,59% 126 7 França Guida MDB 5,50% 124 8 Professora Bruna UNIÃO 4,79% 108 9 Manoel Ribeiro PL 3,99% 90

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.