Lista dos vereadores eleitos em Monte Belo do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Monte Belo do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Monte Belo do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A eleição para vereadores é um momento crucial para a democracia local, onde os eleitores escolhem seus representantes para os próximos quatro anos. Em Monte Belo do Sul, nove cadeiras estão em disputa na Câmara Municipal, e a população está ansiosa para saber quem serão os novos legisladores municipais.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MONTE BELO DO SUL

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Viviane Ceriotti MDB 9,23% 251 2º Marciana Perin Tasca MDB 8,05% 219 3º Jhamy PP 7,91% 215 4º Cecconi PP 7,80% 212 5º Aristides Fantin MDB 7,06% 192 6º Bombassaro MDB 6,84% 186 7º Perin MDB 6,69% 182 8º Ana Maria S Bruschi MDB 6,66% 181 9º Gessica PP 5,15% 140

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras proporcionalmente entre os partidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.