Lista dos vereadores eleitos em Monsenhor Tabosa-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Monsenhor Tabosa neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Monsenhor Tabosa. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema seguro e transparente para garantir a integridade do resultado das eleições 2024.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político da cidade cearense começa a se desenhar. Os candidatos e seus apoiadores estão reunidos em diversos pontos da cidade, acompanhando atentamente cada atualização. A disputa acirrada pela Câmara Municipal promete manter todos em suspense até o último voto ser contabilizado.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Monsenhor Tabosa:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MONSENHOR TABOSA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Djair Dão PSB 7,13% 873 2 Vicentinho PSB 6,82% 835 3 Raquel do Roberto PSB 6,74% 826 4 Joyce Domingos REPUBLICANOS 6,27% 768 5 Diego Madeiro PSB 6,10% 747 6 Valdemar do Lajedo PSB 6,09% 746 7 Carlinhos do Marcondes PSB 6,08% 745 8 Neide do Pt PT 5,52% 676 9 Denovam Alves REPUBLICANOS 5,46% 669 10 Professora Marsilvia PT 5,25% 643 11 Irmão Salú REPUBLICANOS 4,24% 520

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação é determinado pela quantidade total de votos recebidos, e não apenas pelos votos individuais dos candidatos.