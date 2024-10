Lista dos vereadores eleitos em Moju-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Moju neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Moju. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, demonstra mais uma vez seu compromisso com o futuro da comunidade através do voto.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Moju são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MOJU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Márcio do Quinha PDT 3,87% 1.870 2 Tiaguinho AVANTE 3,50% 1.691 3 Professora Andréa Araújo MDB 3,11% 1.501 4 Iran da Betânia UNIÃO 2,60% 1.254 5 Eliomar Cruz MDB 2,47% 1.192 6 Elson do Pirateua PP 2,38% 1.151 7 Nilziele do Tim Tim PP 2,29% 1.104 8 Junior Faro MDB 2,26% 1.090 9 Professor Helder PSD 2,16% 1.044 10 Leonardo do Ie Ié PSDB 2,08% 1.005 11 Professor Bruno Quaresma MDB 2,07% 999 12 Castoro Barra AVANTE 1,96% 948 13 Nete Moraes AVANTE 1,88% 906 14 Evandro Cobiçado Coletivo UNIÃO 1,77% 856 15 Dereco PT 1,66% 801 16 Fernando Nunes PDT 1,65% 798 17 Martelão PT 1,55% 750

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais acaba sendo eleito devido ao bom desempenho de sua legenda. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.