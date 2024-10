Lista dos vereadores eleitos em Moiporá-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Moiporá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024.

Os dados oficiais, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A cidade, que tem acompanhado de perto a campanha eleitoral nas últimas semanas, agora se prepara para conhecer seus novos representantes na Câmara de Vereadores.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Moiporá, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Brenio PP 11,55% 264 2º Israel Xodó PSD 8,10% 185 3º Sebastião Paulo PSD 7,96% 182 4º Aldeir Goleiro PP 7,79% 178 5º Luiz Bombeiro PP 7,13% 163 6º Célio Júnior PSD 6,35% 145 7º Pixuca PSD 5,25% 120 8º Paulo Henrique PP 5,08% 116 9º Betinho AGIR 3,41% 78

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.