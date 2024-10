Lista dos vereadores eleitos em Medeiros Neto-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Medeiros Neto – BA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, a população acompanha atentamente, ansiosa para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Medeiros Neto.

Conforme os resultados preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos legisladores municipais. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MEDEIROS NETO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pintão MDB 7,01% 1.062 2 Rildo Professor PSD 6,19% 938 3 André de Tonhão MDB 5,99% 907 4 Diran Cigano UNIÃO 5,54% 839 5 Igor Morais MOBILIZA 4,49% 680 6 Ermisvaldo PT 4,22% 640 7 Jocenando MDB 3,19% 484 8 Deó MDB 3,09% 468 9 Junior Serapião UNIÃO 2,78% 422 10 Berguinho Fonseca MOBILIZA 2,69% 408 11 Jhone da Caçamba PSD 2,63% 399

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.