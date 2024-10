Lista dos vereadores eleitos em Maximiliano de Almeida-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Maximiliano de Almeida – RS, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer quem serão os novos representantes da população maximilianense na Câmara Municipal. Os candidatos e suas equipes estão em clima de apreensão, aguardando a confirmação oficial dos eleitos que irão ocupar as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Maximiliano de Almeida para a legislatura 2025-2028, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAXIMILIANO DE ALMEIDA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Nego Martini MDB 6,47% 230 2º Onira PT 6,41% 228 3º Póca MDB 6,24% 222 4º Chicão MDB 6,24% 222 5º Negueto MDB 5,82% 207 6º Murilo Barancelli MDB 5,31% 189 7º Sergio Bernardi PP 4,98% 177 8º Ferreiro Minozzo O Naque PP 4,78% 170 9º Zuco PP 4,64% 165

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara. As vagas são então distribuídas entre os partidos de acordo com a quantidade de votos que receberam, e dentro de cada partido, os candidatos mais votados são eleitos até preencher o número de cadeiras conquistadas pela legenda.