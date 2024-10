Lista dos vereadores eleitos em Mauá-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Mauá conforme o encerramento da votação se aproxima. Com as urnas fechando às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contagem dos votos e o anúncio dos vereadores eleitos em Mauá. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, que revelarão quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Mauá promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores de diferentes bairros, que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático. A expectativa é que a divulgação oficial dos eleitos ocorra ainda na noite de domingo, trazendo alívio para candidatos e apoiadores que acompanham atentamente a apuração.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mauá, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAUÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alessandro Martins UNIÃO 2,77% 5.935 2 Leonardo Alves PSDB 2,38% 5.103 3 Rangel Souza PT 1,82% 3.905 4 Renan Pessoa MDB 1,80% 3.867 5 Chiquinho do Zaira MDB 1,76% 3.785 6 Danilo do Teco PODE 1,73% 3.703 7 Neycar SOLIDARIEDADE 1,67% 3.593 8 Jotão PDT 1,64% 3.529 9 Madeira PDT 1,57% 3.362 10 Wellington da Saúde PSB 1,52% 3.271 11 Ricardinho da Enfermagem PSB 1,51% 3.244 12 Vaguinho do Zaira PV 1,50% 3.222 13 Rubinelli REDE 1,45% 3.117 14 Doutor Tioki PRD 1,35% 2.894 15 Zé Luiz Cassimiro PT 1,35% 2.890 16 Zeinha Silva PRD 1,27% 2.732 17 Juninho Getúlio PT 1,23% 2.642 18 Eng Felipe do Mstu PRD 1,23% 2.639 19 Denis Caporal PODE 1,17% 2.519 20 Tchacabum PSD 1,12% 2.409 21 Mazinho PL 1,07% 2.304 22 Zé Carlos Nova Era PL 0,94% 2.018 23 Alexandre Vieira AVANTE 0,88% 1.896

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.