Lista dos vereadores eleitos em Mateiros-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mateiros neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando diligentemente para processar os dados e apresentar os números oficiais. A cidade, conhecida por sua beleza natural no coração do Jalapão, agora se concentra em descobrir quem serão os representantes escolhidos para legislar e fiscalizar o executivo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os resultados preliminares começam a surgir, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Mateiros. Os candidatos mais votados, de acordo com os dados apurados pelo TSE, estão prestes a assumir a importante missão de representar os interesses da população local na Câmara de Vereadores.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mateiros, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MATEIROS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nezinho UNIÃO 10,03% 182 2 Silvanio Coelho PSDB 7,55% 137 3 Domingos Alves UNIÃO 7,06% 128 4 Hamilton Enfermeiro AGIR 6,95% 126 5 Ademolson UNIÃO 6,06% 110 6 Kadida PSDB 6,01% 109 7 Raul UNIÃO 4,80% 87 8 Sonia Batista PSDB 4,47% 81 9 Natanael Ribeiro AGIR 3,03% 55

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.