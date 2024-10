Lista dos vereadores eleitos em Mata de São João-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Mata de São João – BA, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

As urnas se fecharam após um dia de participação cívica, onde os cidadãos exerceram seu direito democrático escolhendo os representantes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A população agora volta sua atenção para os números que definirão quem ocupará as cadeiras na Câmara, em um momento crucial para o futuro político da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Mata de São João foi definida, respeitando a regra do quociente eleitoral. Abaixo, apresentamos a tabela com os candidatos que conquistaram uma vaga no legislativo municipal:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Elinaldo Santana PSDB 4,68% 1.580 2 Dadau Amigo de Todos PRD 4,40% 1.485 3 Nenem de Dadinho UNIÃO 4,04% 1.365 4 Jair Bispo PP 3,92% 1.324 5 Aldo Bolinha PP 3,69% 1.246 6 Marcus Theofilo DC 3,54% 1.195 7 Tiago de Zezo PRD 3,51% 1.185 8 Thiago Veloso PSDB 3,10% 1.047 9 Joilho do Povão PODE 2,77% 935 10 João do Turismo PSDB 2,74% 926 11 Ró de Nuca AVANTE 2,45% 826 12 Ruan de Mundinho PT 1,96% 663 13 Kennya Potência PC do B 1,57% 531

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, devido ao cálculo do quociente eleitoral. Este método leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações, garantindo uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.