Lista dos vereadores eleitos em Maringá-PR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maringá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Maringá. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível apresentar uma prévia dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Confira a tabela abaixo com os vereadores eleitos em Maringá, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARINGÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cris Lauer NOVO 3,82% 7.531 2 Delegado Luiz Alves PL 2,78% 5.488 3 Flavio Mantovani PSD 2,57% 5.063 4 Mario Verri PT 1,91% 3.766 5 Biazon UNIÃO 1,73% 3.407 6 Professora Ana Lucia PDT 1,58% 3.113 7 Angelo Salgueiro PODE 1,57% 3.092 8 Akemi Nishimori PSD 1,55% 3.045 9 Diogo Altamir da Lotérica PSDB 1,41% 2.779 10 Odair Fogueteiro PP 1,21% 2.391 11 Daniel Malvezzi NOVO 1,12% 2.213 12 Uilian da Farmácia UNIÃO 1,12% 2.209 13 Bravin PP 1,10% 2.167 14 Sidnei Telles PODE 1,10% 2.164 15 William Gentil PP 1,08% 2.120 16 Giselli Bianchini PP 1,08% 2.119 17 Maninho REPUBLICANOS 1,06% 2.090 18 Italo Maroneze PDT 1,02% 2.009 19 Mario Hossokawa PP 0,92% 1.813 20 Luiz Neto AGIR 0,91% 1.795 21 Lemuel do Salvando Vidas PDT 0,91% 1.785 22 Majô PP 0,90% 1.783 23 Jeremias PL 0,77% 1.525

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos e coligações.