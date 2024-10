Lista dos vereadores eleitos em Marilândia-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Marilândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores marilandenses compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal. A participação expressiva demonstra o engajamento da população com o futuro político da cidade, reforçando a importância do voto como instrumento de mudança e desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Marilândia para o próximo mandato são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARILÂNDIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vergílio Camata MDB 6,43% 563 2 Adilson Reggiani PSB 6,23% 545 3 Professor Emilio Gava PSDB 5,82% 509 4 Douglas Badiani PSB 5,53% 484 5 Carlim Dadalto PSB 5,33% 466 6 Ailton Nunes PSDB 5,04% 441 7 Paulinho Costa PP 4,47% 391 8 Sgt Batista PP 4,34% 380 9 Davi Loredo PL 2,94% 257

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das vagas leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.