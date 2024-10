Lista dos vereadores eleitos em Maracajá-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maracajá, no sul de Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Maracajá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma campanha intensa nas últimas semanas, com os postulantes percorrendo bairros e comunidades em busca do apoio dos eleitores.

Conforme os números oficiais divulgados, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Maracajá para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARACAJÁ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Daniel Automóveis PSD 11,45% 659 2 Gisa Rocha MDB 5,65% 325 3 Lane Dassoler MDB 5,47% 315 4 Diani do Zica PSD 4,47% 257 5 Vereador Má PSD 4,47% 257 6 Lacide Rocha MDB 4,33% 249 7 Preto Prezalino Ramos PSD 4,22% 243 8 Welliton Farias UNIÃO 3,13% 180 9 Gisele PL 3,02% 174

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.