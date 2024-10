Lista dos vereadores eleitos em Maracaçumé-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maracaçumé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Maracaçumé. A população está ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARACAÇUMÉ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelo da Pesca PDT 6,35% 784 2 Tom do Açougue PL 6,28% 775 3 Paloma Glauce PDT 6,22% 768 4 Irmã Bela PL 4,82% 595 5 Paixão PL 4,68% 578 6 Wesley Welson PRD 4,46% 550 7 Ze Tweeter PRD 3,91% 482 8 Nenem do Bar PRD 3,53% 435 9 Chico Moura PDT 3,37% 416 10 André da Galinha PDT 3,06% 378 11 Sebastião da Pesca AVANTE 2,73% 337

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados.