Lista dos vereadores eleitos em Malhada de Pedras-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Malhada de Pedras – BA neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Malhada de Pedras, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Malhada de Pedras promete trazer novidades para a política local. Os eleitores comparecem às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, demonstrando o compromisso com a democracia e o futuro da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Malhada de Pedras são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MALHADA DE PEDRAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Jajá de Alveno PSD 16,04% 1.070 2º Miguel de Valdomiro PSD 11,87% 792 3º Jaime de Maroto PSD 11,66% 778 4º Evanio Oliveira PT 9,44% 630 5º Fernando Ataíde PT 7,63% 509 6º Bores PSD 7,15% 477 7º Gabriel de Ticha AVANTE 6,00% 400 8º Adriano Enfermeiro PSD 5,68% 379 9º Marcão do Pão PSD 2,37% 158

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos é eleito, pois o sistema leva em conta a votação total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.