Lista dos vereadores eleitos em Mafra-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mafra, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mafra. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

A população mafrense compareceu em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos bem votados. Agora, a atenção se volta para o processo de apuração, que definirá quais serão os novos vereadores da cidade para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Mafra são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAFRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wagner Grossl PL 3,92% 1.183 2 Witinho PSDB 3,78% 1.141 3 Celso Pizza MDB 3,40% 1.027 4 Ronaldo do Posto PL 2,91% 878 5 Jonas Heide PL 2,68% 810 6 Miriam Canforeira PRD 2,58% 778 7 Dirce REPUBLICANOS 2,46% 742 8 Vande da Farmácia PODE 2,13% 643 9 João Enfermeiro REPUBLICANOS 2,13% 642 10 Rafinha Cavalheiro MDB 2,11% 637 11 Junior Sokolski REPUBLICANOS 2,11% 636 12 Serginho Advogado PP 1,89% 569 13 Demetrio Chips MDB 1,54% 465

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.