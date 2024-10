Lista dos vereadores eleitos em Macarani-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Macarani, na Bahia, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a cidade está prestes a conhecer seus novos representantes legislativos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando diligentemente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Macarani. A população está atenta às atualizações, esperando ver quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a importante missão de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos. Confira abaixo a tabela com os candidatos que, de acordo com os dados preliminares, devem ocupar as cadeiras na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MACARANI

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nilton Alves PL 6,65% 683 2 Dieguinho Dois Irmaos PL 5,09% 523 3 Daiane Roldão PSD 5,05% 518 4 Marlon Sousa MDB 5,00% 513 5 Professora Dila PSD 4,46% 458 6 Edmilson Lima PP 3,98% 409 7 Pauline Porto PSD 3,73% 383 8 Fabinho de Palmiro PP 3,39% 348 9 Jefferson Lima PODE 3,00% 308 10 Henrique Pedaço PL 2,72% 279 11 Járbio Professor MDB 2,39% 245

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos, mas pertencente a um partido ou coligação com melhor desempenho geral, acabe conquistando uma vaga na Câmara.