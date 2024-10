Lista dos vereadores eleitos em Macaé-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Macaé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

A cidade litorânea do norte fluminense, conhecida por sua importância no setor petrolífero, elegeu 17 representantes para a Câmara Municipal. Os vereadores eleitos em Macaé terão a importante missão de legislar e fiscalizar o poder executivo pelos próximos quatro anos, defendendo os interesses da população local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Macaé ficou assim definida:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cesinha Com Todo Gas CIDADANIA 4,08% 5.476 2 Tico Jardim CIDADANIA 3,33% 4.467 3 Alan Mansur CIDADANIA 2,78% 3.733 4 Manu Rezende MDB 2,39% 3.206 5 Filipe Machado CIDADANIA 2,38% 3.198 6 Edson Chiquini CIDADANIA 2,30% 3.084 7 Professor Michel CIDADANIA 2,27% 3.046 8 Denis Madureira REPUBLICANOS 2,27% 3.045 9 Rond Macaé PSDB 2,27% 3.038 10 Luciano Diniz CIDADANIA 2,20% 2.956 11 Leandra Lopes PT 2,07% 2.773 12 Paulista SOLIDARIEDADE 1,92% 2.572 13 Amaro Luiz PV 1,37% 1.831 14 Dra. Mayara Rezende REPUBLICANOS 1,36% 1.827 15 Ricardo Salgado MDB 1,36% 1.820 16 Marvel PV 1,30% 1.743 17 Liomar Queiroz AGIR 1,20% 1.612

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo, não apenas a votação individual de cada candidato.