Lista dos vereadores eleitos em Londrina-PR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Londrina neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Londrina, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade paranaense começa a se desenhar. A Câmara Municipal de Londrina, composta por 19 cadeiras, verá uma renovação significativa em sua composição, refletindo a vontade dos eleitores expressa nas urnas.

Os vereadores recém-eleitos representam uma diversidade de partidos e ideologias, prometendo debates acalorados e propostas variadas para o desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos. A seguir, apresentamos a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Deivid Wisley REPUBLICANOS 6,28% 16.212 2 Jessicão PP 5,83% 15.057 3 Michele Thomazinho PL 2,70% 6.984 4 Professora Flávia Cabral PP 2,23% 5.751 5 Chavão REPUBLICANOS 2,19% 5.655 6 Giovani Mattos PSD 2,17% 5.596 7 Lenir de Assis PT 1,83% 4.737 8 Vereador Santão PL 1,53% 3.948 9 Valdir Santa Fé PP 1,51% 3.896 10 Marcelo Oguido PL 1,51% 3.891 11 Antonio Amaral PSD 1,33% 3.438 12 Emanoel REPUBLICANOS 1,22% 3.143 13 Roberto Fú PL 1,20% 3.097 14 Mestre Madureira PP 1,20% 3.091 15 Matheus Thum PP 1,16% 3.003 16 Anne Ada PL 1,15% 2.959 17 Régis Choucino PP 1,14% 2.936 18 Marinho PL 1,07% 2.753 19 Sidnei Matias AVANTE 0,94% 2.423

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Essa sistemática visa garantir uma representação proporcional dos partidos no legislativo municipal.