Lista dos vereadores eleitos em Jussari-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jussari, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jussari. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Jussari tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política regional, viu uma disputa acirrada entre os candidatos ao longo da campanha. Agora, com as urnas fechadas, resta saber quem conquistou a confiança dos eleitores e assumirá a responsabilidade de representá-los no Legislativo municipal.

À medida que os dados são processados pelo TSE, começam a surgir os nomes dos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Jussari. Confira a lista dos eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JUSSARI

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Guto Barreto PSB 8,89% 362 2 Lucas Papel SOLIDARIEDADE 7,69% 313 3 Alex Coxinha PSD 7,13% 290 4 Romário da Horta PSB 6,24% 254 5 Emanuel Santana PSD 6,12% 249 6 Néia do Social MDB 5,58% 227 7 Simão Lucas MDB 4,69% 191 8 Vinicius Monteiro PT 3,96% 161 9 Ari Novais SOLIDARIEDADE 2,85% 116

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação é determinado pela quantidade total de votos recebidos, e não apenas pelos votos individuais de cada candidato. Essa regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.