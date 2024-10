Lista dos vereadores eleitos em Juazeiro-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Juazeiro-BA neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Juazeiro, um processo crucial para o futuro político da cidade.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 em Juazeiro começa a tomar forma. A população aguarda ansiosamente para conhecer os nomes que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos, em um pleito que promete renovação e continuidade na política local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Juazeiro, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr° Allan Jones PDT 3,23% 4.179 2 Hitallo Marcelino UNIÃO 2,19% 2.831 3 Berg da Carnaíba PSDB 2,18% 2.814 4 Gleidson Azevedo PP 1,92% 2.477 5 Jean Gomes PSDB 1,69% 2.179 6 Anna Laura PP 1,68% 2.173 7 Vânia Santos SOLIDARIEDADE 1,67% 2.153 8 Alex Tanuri PT 1,57% 2.027 9 Ailton Batista PV 1,54% 1.990 10 Bené Marques PSDB 1,53% 1.980 11 Dionisio Gomes PDT 1,45% 1.872 12 Aníbal SOLIDARIEDADE 1,41% 1.823 13 Pedro do Salitre REPUBLICANOS 1,40% 1.808 14 Clesio Irmão de Suzana REPUBLICANOS 1,39% 1.800 15 Mitu do Sindicato PC do B 1,38% 1.780 16 Ciel Baiano REDE 1,32% 1.707 17 Tete de Bertinho UNIÃO 1,29% 1.661 18 Gildasio Barão PL 1,28% 1.649 19 Capitão Deja Esbaltar PP 1,12% 1.453 20 Renan Fonseca DC 0,98% 1.265 21 Ziel Almeida MDB 0,76% 985

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.