Lista dos vereadores eleitos em Joviânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Joviânia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão seus novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade de Joviânia, localizada no interior de Goiás, viu uma participação expressiva de seus eleitores, demonstrando o forte engajamento da população no processo democrático.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Joviânia para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JOVIÂNIA

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Pedro Lucas Macaco MDB 6,49% 322 2 Nathan Alves PSDB 5,90% 293 3 Elisberto da Retro PODE 4,61% 229 4 Blusa Roxa da Saude UNIÃO 4,51% 224 5 Mocó Borracheiro PP 4,33% 215 6 Randin da Canada PSDB 3,14% 156 7 Valdo da Ambulância PL 2,84% 141 8 João Paulo PODE 2,78% 138 9 Joãozinho da Padaria MDB 2,54% 126

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuídas entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha uma votação expressiva no total.