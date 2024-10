Lista dos vereadores eleitos em João Pessoa-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de João Pessoa neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em João Pessoa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas na composição do novo legislativo municipal. Os eleitores compareceram em massa às urnas, demonstrando o forte engajamento político da capital paraibana. A expectativa é que o TSE divulgue os primeiros resultados oficiais nas próximas horas, trazendo alívio para candidatos e eleitores que acompanham atentamente a apuração.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de João Pessoa:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JOÃO PESSOA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Guga Pet PP 2,45% 10.320 2 Jailma Carvalho PSB 2,40% 10.127 3 Dinho PSD 2,23% 9.397 4 Joao Corujinha PP 1,79% 7.562 5 Edmilson Soares PSB 1,60% 6.760 6 Chico do Sindicato AVANTE 1,46% 6.147 7 Eliza Virginia PP 1,46% 6.146 8 Toinho Pé de Aço REPUBLICANOS 1,42% 6.004 9 Marcos Bandeira AVANTE 1,41% 5.937 10 Damasio Franca Neto PP 1,40% 5.904 11 Marcos Vinicius PDT 1,39% 5.885 12 Marmuthe Cavalcanti REPUBLICANOS 1,39% 5.861 13 Bosquinho PV 1,35% 5.693 14 Marcílio do Hbe REPUBLICANOS 1,34% 5.669 15 Odon Bezerra PSB 1,33% 5.603 16 Marcos Henriques PT 1,28% 5.420 17 Durval Ferreira PL 1,20% 5.045 18 Fabio Lopes PL 1,17% 4.951 19 Fábio Carneiro SOLIDARIEDADE 1,16% 4.900 20 Valdir Trindade REPUBLICANOS 1,13% 4.779 21 João Almeida PDT 1,02% 4.288 22 Romulo Dantas MOBILIZA 0,98% 4.119 23 Carlão Pelo Bem PL 0,96% 4.067 24 Guga Moov Jampa PSD 0,90% 3.795 25 Ícaro Chaves PODE 0,88% 3.717 26 Luís da Padaria AGIR 0,88% 3.694 27 Milanez Neto MDB 0,87% 3.653 28 Thiago Lucena DC 0,79% 3.313 29 Tarcisio Jardim PP 0,71% 2.994

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O cálculo leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.