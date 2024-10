Lista dos vereadores eleitos em João Neiva-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de João Neiva, no Espírito Santo, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em João Neiva. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal, responsáveis por propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de João Neiva são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Mário Reali PODE 4,36% 423 2 Matheus Favaro REPUBLICANOS 4,14% 401 3 Waldemar de Barros PV 2,93% 284 4 Marcelo Campostrini REPUBLICANOS 2,89% 280 5 Ademir Costa PL 2,59% 251 6 Eraldo Poleze PL 2,47% 239 7 Dete da Saúde PV 2,47% 239 8 Júnior Deambrósio MDB 2,28% 221 9 Celso Guzzo PSD 2,13% 206

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equitativa entre os partidos.