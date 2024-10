Lista dos vereadores eleitos em Jerônimo Monteiro-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jerônimo Monteiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jerônimo Monteiro. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população está prestes a conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas para o desenvolvimento local.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de legislar e fiscalizar as ações do Executivo, representando os interesses da população jeronimomonteirense. A renovação da Câmara Municipal é vista como uma oportunidade para impulsionar projetos que atendam às demandas dos cidadãos em áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JERÔNIMO MONTEIRO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Matheus Mariola PSB 9,37% 733 2 Luiza Liparizi PSDB 7,30% 571 3 Dinim Pedreiro PSDB 5,61% 439 4 Duda da Saúde AGIR 5,57% 436 5 Everaldo Carvão PSB 5,37% 420 6 Anu PSB 5,28% 413 7 Waguinho Masioli PV 4,21% 329 8 Celso Zucoloto PSDB 3,48% 272 9 Talba PV 3,03% 237

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.