Lista dos vereadores eleitos em Jataí-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jataí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população jataiense no Legislativo municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade goiana. A população está atenta para saber quem ocupará as cadeiras no próximo mandato, representando os interesses da comunidade e trabalhando pelo desenvolvimento local.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Jataí para o mandato 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JATAÍ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Carlinhos Canzi PP 9,08% 4.477 2 Marcos Patrick PL 5,84% 2.877 3 Abimael Silva da Tv MDB 4,53% 2.231 4 Luciano Lima PP 4,04% 1.991 5 Lazinho do Asfalto PODE 3,85% 1.899 6 Durval Junior da Sucesso REPUBLICANOS 3,84% 1.891 7 Adilson Carvalho MDB 3,30% 1.626 8 Guilherme Alves MDB 3,15% 1.553 9 Katia Carvalho PL 2,33% 1.148 10 Carlone Assis UNIÃO 2,19% 1.081

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, e os partidos conquistam cadeiras de acordo com o número de vezes que atingem esse quociente.