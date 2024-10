Lista dos vereadores eleitos em Jaquirana-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaquirana neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Jaquirana. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Jaquirana tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos reunidos em praças e estabelecimentos locais, discutindo suas expectativas e palpites sobre quem serão os novos representantes da cidade. A atmosfera de civismo e participação democrática é palpável, refletindo o engajamento da comunidade no processo eleitoral.

À medida que os números começam a ser divulgados, surge um panorama dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado jaquiranense. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas filiações partidárias e desempenho nas urnas:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Flavia Souza PP 7,97% 259 2 Ricardo Lopes (tigre) PP 7,54% 245 3 Vera Magagnim PSDB 7,45% 242 4 Tio Quinto PP 7,20% 234 5 Fabiana PP 5,32% 173 6 Beyb PDT 4,59% 149 7 Orestinho PP 4,46% 145 8 Naldo PDT 4,06% 132 9 Uilson Quadros MDB 3,45% 112

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, assegurando uma representação mais diversificada das forças políticas locais.