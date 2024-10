Lista dos vereadores eleitos em Jaguaquara-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaguaquara neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve a população conhecerá os nomes dos vereadores eleitos em Jaguaquara. A disputa acirrada reflete o engajamento político da comunidade e promete trazer novidades para o cenário político local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram cadeiras na Câmara Municipal de Jaguaquara para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JAGUAQUARA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Nildo Piropo PT 6,85% 1.813 2 Doutor Élio Boa Sorte PT 6,27% 1.659 3 Nei Filho PT 6,06% 1.605 4 Zé de Lita REPUBLICANOS 5,04% 1.335 5 Alex Moraes PT 4,05% 1.071 6 Nubia Louzado PT 3,96% 1.049 7 Val da Carroceria PSB 3,38% 894 8 Gilmar Fonseca PSB 3,33% 881 9 Uelson PT 3,24% 857 10 Rogério Rocha REPUBLICANOS 3,22% 852 11 Bode da Saúde PSB 3,07% 812 12 Rodrigo do Caldo PSD 2,90% 768 13 Bruno Recargas PSD 2,10% 555

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.